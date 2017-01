Bridgeport News: 1 Tazed 4 Detained 1 Sawed Off Shotgun Recovered

9:38pm–Bridgeport CT–Police have 4 people detained and a sawed off shotgun recovered after a foot pursuit on Albion to Andover Street. One person was tazed and EMS was dispatched. Police are still sorting out the scene.

Sounds like they are going to need our sponsor:

La policía tiene 4 personas detenidas y una escopeta recortada recuperado después de una persecución a pie en Albion a Andover Street. Una persona fue electrificado y EMS fue despachado. La policía todavía está arreglando la escena.

A polícia tem quatro pessoas detidas e uma espingarda recuperada após uma perseguição a pé no Albion para Andover Street. Uma pessoa foi tased e EMS foi despachado. A polícia ainda está classificando para fora da cena.