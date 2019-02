6:48pm–#Norwalk CT– Today’s vehicle fire is being hosted by Norwalk at the intersection of Main and School Street. A silver car is on fire according to radio reports.

Noticias de Norwalk: Fuego de vehículo

6:48pm – #Norwalk CT – Hay un fuego de vehículo en Norwalk en la intersección de la calle Main y la calle School. Un carro plateado está en llamas.