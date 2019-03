Bridgeport News: Shots Fired

UPDATE:

2019-03-14 @ 3:09pm– Multiple calls of shots fired at Charles and Wells Streets. A white car was seen fleeing the scene. So far no one or anything reported hit.

Noticias de Bridgeport: Tiroteo

Actualización: un carro involucrado en este tiroteo se ha localizado en la calle Horace. El carro tiene huecos de bala en la puerta.

2019-03-14 @ 3:09pm – Varias llamadas de disparos en las calles Charles y Wells. Un carro blanco se fue huyendo de la escena.