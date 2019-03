Fairfield News: Cops Called To Ludlowe HS

2019-03-14 @ 1:50pm–#Fairfield CT–Police were called to Fairfield High School for a disturbance. Fairfield Police spokesperson Captain Robert Kalamaris said a dean smelled marijuana coming from one of the boy’s rooms. When he went into the boy’s room two males began to allegedly fight with him. The school resource officer responded and asked for police backup. They quickly had the two males detained.



Noticias de Fairfield: Policías fueron llamados a Ludlowe HS

2019-03-14 @ 1:50pm – #Fairfield CT – La policía fue llamada a la preparatoria Fairfield para un disturbio. El portavoz de la policía de Fairfield, el Capitán Robert Kalamaris, dijo que un Decano olía marihuana en uno de los baños de los niños. Cuando entró en el baño dos estudiantes comenzaron a pelear con él. El oficial de recursos de la escuela respondió y llamo la policiales. Rápidamente tuvieron detenidos a los dos estudiantes.