2019-03-09 @ 7:08pm–A crash between an SUV and motorcycle at Pembroke and Maple Street. No details are available regarding their condition.

Noticias de Bridgeport: SUV Versus Motociclista

2019-03-09 @ 7:08pm – Un carro entre un SUV y una motocicleta en la calle Pembroke y Maple. No hay detalles disponibles sobre su condición.