Bridgeport News: Today’s vehicle fire is on Boston Avenue near the old Old Mill Library. Firefighters quickly extinguished the blaze.

Carro coge fuego

Noticias de Bridgeport: El incendio de vehículo hoy está en la Avenida Boston, cerca de la antigua biblioteca Old Mill. Los bomberos apagaron rápidamente el incendio.