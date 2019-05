2019-05-10 @ 8:50pm– A man was just robbed in the 1900 block of Main Street (near Grand Street) by three males with baseball bats.

Noticias de Bridgeport: Robo

2019-05-10 @ 8:50pm – Un hombre fue robado en la 1900 calle Main (cerca de la calle Grand) por tres hombres con bate de béisbol.