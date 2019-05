Bridgeport News: Child Falls From 3rd Floor Window

2019-05-10 @ 10:21pm #Bridgeport CT– According to radio reports a 12-year-old boy fell from a third story window, landing on a van in the driveway at 513 Gregory Street. The child was talking with EMS and was transported to the hospital.

Noticias de Bridgeport: Niño se cae por la ventana del 3er piso

2019-05-10 @ 10:21pm #Bridgeport CT –Según informes de radio, un niño de 12 años cayó de una ventana de tercer piso, aterrizando en una camioneta en la entrada en la 513 calle Gregory. El niño estaba hablando con EMS y fue transportado al hospital.