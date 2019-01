2:09pm–#Fairfield CT– A woman was hit by a car on Brentwood Avenue near Kings Highway East allegedly by the man in the photo reaching for his license in his wallet.

Noticias de Bridgeport: Peatón golpeado.

2:09pm–#Fairfield CT–Una mujer fue golpeada por un carro en la Avenida de Brentwood cerca de Kings Highway East, el hombre en la foto es el señor que le dio.