Bridgeport News: Man Wakes To Find 2 Men In His Home

11:59am–#Bridgeport CT– A man in the 400 block of Golden Rod Avenue woke to find two men in his home. The man frightened the intruders who then fled in the backyard towards Queen Street. Police are canvassing the area.

Noticias de Bridgeport: Un homre encontro dos hombres en su casa.

11:59am–#Bridgeport CT–Un hombre en la 400 Avenida de Golden Rod, despertó hoy para encontrar a dos hombres en su casa. El hombre asustó a los intrusos que luego huyeron en el patio hacia la calle Queen. La policía está revisando la zona.