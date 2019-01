3:33pm–#Trumbull CT– The Target at the Trumbull Mall at 5065 Main Street is closed due to a fire in the “disposal” room.

Noticias de Trumbull:

3:33pm – #Trumbull CT – La tienda Target en el centro comercial Trumbull Mall en 5065 calle Main, está cerrado por a un incendio en curto de “eliminación”.