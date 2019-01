4:14pm–#Bridgeport CT– A car crashed into a tree in front of New England Uniform and police radio reports said Main Street is closed between Federal and Capital. Expect delays in the area.

Noticias de Bridgeport: Un accidente cierra Main Street.

4:14pm–#Bridgeport CT–Un carro se estrelló contra un árbol delante de la tienda New England Uniform y dijeron que la calle principal está cerrada entre las calles Federal y Captiol. Espere retrasos en el área.