Bridgeport News: Murder Arrest

#Bridgeport CT– This morning, detectives arrested Glenn Pettway (DOB: 10-26-93 of 564 East Main St) for his role in the February 26, 2018 murder Alfanso Anderson at the Sunny Side Inn, located at 174 Lake Street. It is believed that the murder was committed while Pettway was attempting to collect a debt owed to a prostitute and that Anderson was mistakenly identified as the man that owed the debt. No evidence was uncovered to believe that Anderson had any connection to Pettway, the prostitute, or that he had engaged in any illegal conduct; it appears that he was a truly innocent victim.

Pettway is charged with Murder, Felony Murder, Criminal Possession of a Pistol, Carrying a Pistol Without a Permit, Criminal Use of a Firearm, and Attempted Robbery in the First Degree. He is being held on a $1,000,000 bond. This arrest is the result of the outstanding work done by all those who participated in this case, which was led by Detective Heanue. Additionally, the facts of this case would never have come to light without the hard work of Assistant United States Attorney Rahul Kale.

Noticis de Brigeport Arresto en el asesinato de Alfanso Anderson

#Bridgeport CT – Esta mañana, los detectives arrestaron a Glenn Pettway (DOB: 10-26-93 de 564 East Main St) por su parte en el asesinato en 26 de febrero de 2018 de Alfanso Anderson en el Sunny Side Inn, ubicado en 174 Lake Street. Se cree que el asesinato fue cometido mientras Pettway intentaba cobrar una deuda a una prostituta y Anderson fue identificada equivocadamente como el hombre que debía la deuda. No se descubrió ninguna evidencia para creer que Anderson tenía alguna conexión con Pettway, la prostituta, o que había participado en cualquier conducta ilegal; parece que era una víctima verdaderamente inocente.

Pettway es acusado de asesinato, asesinato por delitos graves, posesión criminal de una pistola, llevar una pistola sin permiso, uso criminal de un pistola, intento de robo en primer grado. Está retenido en un bono de $1 millón. Esta detención es el resultado de la destacada labor realizada por todos los que participaron en este caso, liderado por el detective Heanue.

Además, los hechos de este caso nunca habrían salido a la luz sin el arduo trabajo del asistente del fiscal de los Estados Unidos Rahul Kale.