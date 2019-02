6:47pm–#Fairfield CT– Report of a 3 car accident with air-bag deployment at Post and South Benson Road. Expect delays in the area.

Noticias de Fairfield: Accidente con 3 carros

6:47pm – #Fairfield CT- Un accidente de 3 carros y la bolsa de aire se explotó. El accidente es en la la Calle South Benson y Post Road. Espere retrasos en el área.