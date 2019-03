2019-03-05 @ 12:20pm– #Bridgeport CT– A delivery person had a knife pulled on him while delivering furniture to a customer in the 300 block of Main Street (near Whiting Street) Police are investigating.

Bridgeport: Sacaron un cuchillo la persona que entrego los muebles

2019-03-05 @ 12:20pm – #Bridgeport CT –Una persona le sacó un cuchillo al que entrega muebles, en la calle 300 de Main (cerca de la calle Whiting) la policía está investigando.