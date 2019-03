2019-03-15 @ 8:49pm– A pedestrian has been struck at Bass Pro Drive and East Main Street. The driver stopped and is cooperating with police.

This news report is made possible by:

Noticias de Bridgeport: Peatón fue golpeado

2019-03-15 @ 8:49pm –Un peatón ha sido golpeado en Bass Pro Drive y East Main Street. El conductor se detuvo y está cooperando con la policía