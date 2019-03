8:51pm–#Derby #Shelton CT– Report of a person sleeping on the sidewalk on the Derby/Shelton Bridge. First responders on the way.

Noticias del Valle: Una persona durmiendo en el puente

8:51pm – #Derby #Shelton CT – Informe de una persona durmiendo en la acera en el puente Derby/Shelton. Emergencia médica están en camino.