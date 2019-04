2019-04-22 @ 6:30pm–#Bridgeport CT– Mombo #3 Grocery Store at 727 Noble Avenue was just robbed. The suspect fled on foot toward Ogden Street.

Noticias de Bridgeport: Robo

2019-04-22 @ 6:30pm-#Bridgeport CT- La tienda Mombo #3 en la 727 Avenida Noble fue robada. El sospechoso huyó a pie hacia la calle Ogden.