2019-04-23 @ 5:57pm– #Bridgeport CT– A report of a three car crash at Summitt and Chopsey Hill Road.

This news report is made possible by:

Noticias de Bridgeport: Accidente con 3 carros

2019-04-23 @ 5:57pm – #Bridgeport CT – Un reporte de un choque con tres carros en Summitt y Chopsey Hill Road.