Fairfield News: Historic Home Rebuit

#Fair field CT–On September 2, 2017 I reported on the fire broke out at the Sherman Parsonage House 480 Old Post Road. The damage was so significant that the historic home that it was recently sold as a teardown and was set for demolition. Trumbull based real-estate developer John Paul Development purchased the home for an undisclosed amount and brought the home back to its former glory. John Paul and his wife Heather recently held an open house to show the community that he kept the outside of the home true to the original build. Inside the home enjoys the modern conveniences like a doggie shower in the mudroom, a five hundred wine bottle cooler and high-end appliances. There are many reminders inside the 1816 home to remember it’s past such as exposed beams with the roman numerals etched in to let the builders know which 4×4 beam went. There is also a church pew original to the home, which Paul said is why it is called the Parsonage Home. All the plumbing and electrical had to be replaced. John Paul said one of the challenges was to get the old framing to match up with today’s framing. He said basically they had to cut the home in half and match to the frames together. The home was built by Roger Sherman at a cost of $20,000, the most expensive home in Fairfield at the time. It took John Paul 9 months to rebuild the home. He said everyone has been supportive, from the neighbors to the town officials.

Noticias de Fairfield: Casa histórica fue reconstruida.

#Fairfield – El 2 de septiembre de 2017 Un incendio en el Sherman Parsonage House 480 Old Post Road. El daño fue tan significativo que la casa histórica se vendió recientemente como un perdiopara tumbar para demolición. El desarrollador de bienes raíces basado en Trumbull, John Paul Development, compró la casa por una cantidad no revelada y trajo la casa de vuelta a su antigua gloria. John Paul y su esposa Heather recientemente celebraron una casa abierta para mostrar a la comunidad que mantuvo el exterior de la casa fiel a la construcción original. Dentro de la casa disfruta de las comodidades modernas como una ducha para perros en el lodo, un refrigerador de botella de vino 500 y electrodomésticos de alta gama. Hay muchos recordatorios dentro de la casa 1816 para recordar que es pasado, tales como vigas expuestas con los números romanos grabados para que los constructores sepan qué rayo 4 × 4 fue. También hay una iglesia Pew original en la casa, que Pablo dijo es por qué se llama el hogar de la Parsonage. Todas las cañerías y electricidad tenían que ser reemplazadas. John Paul dijo que uno de los desafíos era conseguir el viejo armazón coincidía con el encuadre de hoy. Él dijo básicamente que tenían que cortar la casa por la mitad y coinciden con los marcos juntos. La casa fue construida por Roger Sherman a un costo de $20,000, la casa más cara en Fairfield en ese momento. John Paul tardó 9 meses en reconstruir el hogar. Dijo que todo el mundo ha apoyado, desde los vecinos a los funcionarios de la ciudad.