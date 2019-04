Stratford News: One In Custody After A Burglary

Stratford Police UPDATE: Carlos Lanauze age 34 of Bridgeport was arrested and charged with Burglary 3 rd and Criminal Trespass 3 rd for breaking into a home on Columbus Avenue in Stratford. The incident occurred on 04-12-2019 at approximately 1245pm. Officers were alerted to the burglary by an observant neighbor who saw that the front door of the home was open while the homeowner was away. Lanauze was taken into custody by responding officers when he exited the back door of the home. Lanauze was held on a $5000 bond and is scheduled to appear in court on 04-18-2019.

2019-04-12 @ 1:02pm–Stratford Police Chief Joseph McNeil said one person is arrested in a 3rd-degree burglary and criminal trespass on Columbus Avenue.

Noticias de Stratford: Uno arrestado.

ACTUALIZACIÓN de la policía de Stratford: Carlos Lanauze, de 34 años de Bridgeport, fue arrestado y acusado de Robo 3 y Criminal Trespass 3 entrada forsado en en una casa en Columbus Avenue en Stratford. El incidente ocurrió el 12 de abril de 2019 a las 12:45.

Los oficiales fueron alertados del robo por un vecino observador que vio que la puerta principal de la casa estaba abierta mientras el dueño de la casa estaba fuera. Lanauze fue arrestado por los oficiales que respondieron cuando salió por la puerta trasera de la casa. Lanauze fue retenido con una fianza de $5000 y está programada para comparecer ante el tribunal el 18-04-2019.

2019-04-12 @ 1:02 pm– El jefe de la policía de Stratford, Joseph McNeil, dijo que una persona fue arrestada y tiene cargos de tercer grado y en un delito en la Avenida Columbus.