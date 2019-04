Westport News: Multiple Poles Down With Fire

Westport Police UPDATE: Weston Road is closed between Sipperley’s Hill Road and Silver Brook Road for a fatal motor vehicle crash investigation. Shortly before 1:00 a.m., the Westport Police and Fire Departments responded to a report of a large fire in the area of 57 Weston Road. Arriving emergency units located a vehicle fully engulfed in flames. The vehicle had struck a utility pole, downing electrical wires. The Westport Police Department Accident Investigation Team and Detective Bureau are investigating the incident and the deceased has not yet been identified. More information will be released as it becomes available. The roadway will remain closed for an extended period of time and alternate routes should be used. Vehicles traveling southbound on Weston Road should detour east onto Lyons Plains Road, stay right onto Coleytown Road before turning right onto North Avenue, followed by a right onto Easton Road. Vehicles traveling northbound on Main Street towards Weston Road should stay right onto Easton Road/Route 136, then turn left onto North Avenue followed by a left onto Coleytown Road onto Lyons Plains Road. The United Methodist Church of Westport and Weston is accessible from the south (Silver Brook Road side) at the road closure.

2019-04-14 @ 12:49am–#Westport CT– Firefighters on scene at Weston Road near Slippery Hill Road with a fully engulfed car fire and multiple downed utility poles.

Noticias de Westport: Múltiples postes con fuego

La actualización de la policía de Westport: Weston Road está cerrada entre Sipperley’s Hill Road y Silver Brook Road para una investigación fatal sobre accidentes de auto. Poco antes de las 1:00 a.m., los departamentos de policía y bomberos de Westport respondieron a un informe de un gran incendio en el área de 57 Weston Road. Las unidades de emergencia que llegaron encontraron un vehículo completamente envuelto en llamas. El vehículo había golpeado un poste de servicios, derribando cables eléctricos. El equipo de investigación de accidentes del Departamento de policía de Westport y la oficina de detectives investigan el incidente y el fallecido no ha sido identificado. Se publicará más información a medida que esté disponible. La carretera permanecerá cerrada durante un largo período de tiempo y se utilizarán rutas alternativas. Los vehículos que viajan hacia el sur en Weston Road deben desviarse hacia el este en Lyons Plains Road, manténgase a la derecha en Coleytown Road antes de girar a la derecha en la Avenida North, seguido una derecha sobre Easton Road. Los vehículos que viajan hacia el norte en la calle Main hacia Weston Road deben hospedarse a la derecha en Easton Road/Route 136, luego gire a la izquierda en North Avenue seguido una izquierda sobre Coleytown Road hacia Lyons Plains Road. La Iglesia Metodista Unida de Westport y Weston es accesible desde el sur (lado de Silver Brook Road) en el cierre de la carretera.

2019-04-14 @ 12:49am – #Westport CT – Bomberos en la escena en Weston Road cerca de la carretera de la colina resbaladiza con un fuego de un auto totalmente cubierto y múltiples postes de utilidad derribados.