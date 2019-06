2019-06-02 @ 12:00PMish #Bridgeport CT– A motorcyclist did not suffer any serious injuries after he collided with and was trapped beneath the rear bumper a minivan parked near Fairfield and Hancock Avenues.

Noticias de Bridgepot: Accidente

2019-06-02 @ 12:00PMish #Bridgeport CT – Un motociclista no sufrió lesiones graves después de chocar y quedó atrapado debajo del la parte trasero de una minivan estacionada cerca de las avenidas Fairfield y Hancock.