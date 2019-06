2019-06-08 @ 8:19pm–#Bridgeport CT– A pedestrian was hit by a car on Pacific Street near Somers Street. Radio reports said the injuries are minor.

Noticias de Bridgeport: Peatón Fue Golpeado

2019-06-08 @ 8:19pm-#Bridgeport CT-Un peatón fue golpeado por un carro en la calle Pacific cerca de la calle Somers. Los informes de radio dicen que las heridas son menores