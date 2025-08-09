Press Release – Children’s Programs at the Trumbull Library

Family Movie Night – Cars
Saturday, August 9 | 5:30 p.m. – 7 p.m.
Enjoy a family screening of Cars (PG). Bring something comfy to sit on. Registration suggested.
Toddler Time (Walkers – Age 3)
Monday, August 11 | 10 a.m. – 10:30 a.m.
Music, movement, singing, dancing, and reading together. Drop-in program, no registration required.
Preschool Time (Ages 3–5)
Monday, August 11 | 2 p.m. – 2:45 p.m.
Join Miss Kristine for circle time, stories, and a simple craft. No registration required.
Toddler Time (Walkers – Age 3)
Tuesday, August 12 | 10 a.m. – 10:30 a.m.
Music, movement, singing, dancing, and reading together. Drop-in program, no registration required.
New Baby Meet-Up
Tuesday, August 12 | 12 p.m. – 1 p.m.
A casual meet-up for parents and infants. Connect, share experiences, and find resources. No registration required.
Baby Time (Birth – Walking)
Wednesday, August 13 | 11 a.m. – 11:20 a.m.
Storytime, songs, and fingerplays for infants. No registration required.
Preschool Time (Ages 3–5)
Thursday, August 14 | 10 a.m. – 10:30 a.m.
Join Miss Katie for circle time, stories, and a simple craft. No registration required.
Family Movie Night – Ratatouille
Thursday, August 14 | 3 p.m. – 5 p.m.
Watch Ratatouille (G) and bring something comfy to sit on. Registration suggested.
Miss Claudia Sings a Story
Friday, August 15 | 10 a.m. – 10:30 a.m.
Ages 2–5. Enjoy a musical storytime with Miss Claudia. Siblings welcome. No registration required.
Fairchild Nichols Branch – Creator’s Corner Drop-In
Wednesday, August 13 | 3 p.m. – 5 p.m.
Use our 3D printer to create! Ages 8 and up. Registration below.
Event Registration:
https://trumbull.libcal.com/calendar?cid=15779&t=g&d=0000-00-00&cal=15779&inc=0