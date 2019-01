4:15pm–#Bridgeport CT– A pedestrian was hit by a car at Granfield and Wessells Avenue. No word on the pedestrian’s condition.

This news report is made possible by:

Noticias de Bridgeport: Peaton Golpeado

4:15pm – #Bridgeport CT – Un peatón fue golpeado por un carro en l Avenida Granfield y Wessells. No hay noticias sobre el estado del peatón.