Bridgeport News: Pedestrian Killed. Noticias de Bridgeport: Peatón asesinado.

10:57am –#Bridgeport CT– Witnesses told me that a pedestrian attempted to cross Boston Avenue at Kent Avenue. They said car in the right lane stopped and let the pedestrian cross and that a car behind him allegedly traveling at a high rate of speed swerved around the stopped car and hit the pedestrian in the left lane. They said the driver in a small black car fled down Kent Avenue, the vehicle had heavy front end damage. Police Chief AJ Perez confirmed the pedestrian died of his injuries. Boston Avenue from Kent Avenue to Bishop Avenue is closed for the investigation.

10:57am–#Bridgeport CT–Los testigos me dijeron que un peatón intentó cruzar la Avenida Boston en la Avenida Kent. Dijeron que el coche en el carril derecho se detuvo y dejo que la persona cruzara y que después un coche detrás del coche parado supuestamente viajando a una alta velocidad desvió alrededor del coche parado y golpeó el peatón en el carril izquierdo. Dijeron que el conductor en un pequeño coche negro huyó por la Avenida Kent, el vehículo tenía daños frontales pesados. El jefe de policía AJ Pérez confirmó que el peatón murió de sus heridas. La Avenida de Boston de la Avenida de Kent a la Avenida de Bishop está cerrada para la investigación

This is breaking news gathered from radio reports from first responders. This report has not been verified by authorities. Circumstances and locations may vary.

Esto es noticias de última hora recogidas de los informes de radio de los primeros responderos a la llamada. Este informe no ha sido verificado por las autoridades. Las circunstancias y las ubicaciones pueden variar.