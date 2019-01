Norwalk News: Grease Is The Word.

10:16am –#Norwalk CT– A reported grease fire in the cafeteria at Norwalk High School. First responders on the way.

10:16am–#Norwalk CT–Un incendio de grasa reportado en la cafetería de la escuela preparatoria en Norwalk. Los primeros respondedores están en el camino.

This is breaking news gathered from radio reports from first responders. This report has not been verified by authorities. Circumstances and locations may vary.

Noticias de Norwalk: Grasa es la palabra:

10:16am–#Norwalk CT– Esta última noticia es recogida de los informes de radio de los primeros respondedores. Este informe no ha sido verificado por las autoridades. Las circunstancias y las ubicaciones pueden variar.