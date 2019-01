4:44pm –#Bridgeport CT– A shoplifter discharged either pepper spray or mace to allegedly escape apprehension at EbLens at 56 Boston Avenue. A number of people including customers needed EMS attention according to radio reports.

This is breaking news gathered from radio reports from first responders. This report has not been verified by authorities. Circumstances and locations may vary.

Noticias de Bridgeport: Un lardon utilizo aerosol de Pimienta o Mace!

4:44pm–#Bridgeport CT–Un ladrón utilizó un aerosol de pimienta o mace para escaparse en la tienda EbLens en la 56 Avenida Boston. Varias personas incluyendo los clientes necesitaban la atención del emergencia, según los informes de radio.