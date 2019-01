4:05pm–#Fairfield CT– Report of a person falling down the escalators at the Fairfield Cinemas. First responders on the way.

This news report is made possible by:

Noticias de Fairfield: Una persona se cayó de las escaleras electricas.

4:05pm–#Fairfield CT–Una persona se cayó de las escaleras eléctricas en los cines de Fairfield. Emergencia está en camino.