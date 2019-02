Ansonia News: Pedestrian Hit By Train

5:30pm–#Ansonia CT–#Derby CT– First responders dispatched to Pershing Drive for a report a pedestrian being hit by a train. Firefighters first on scene reporting a person is laying on the tracks and there is no train on the scene.

This news report is made possible by:

Noticias de Anonia: peatón fue golpeado por un tren

5:30pm – #Ansonia CT – #Derby CT – Alguien llamo a emergencia porque un peatón fue golpeado por un tren en Pershing Drive. Los bomberos llegaron primero en la escena, vieron una persona acostado en las vías del tren pero el tren no está en la escena.