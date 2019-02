Bridgeport News: Police Locate Suicidal Teen In Time

10:35pm–#Bridgeport CT– How about some likes for the Bridgeport Police who located a suicidal teen in time? Police began receiving frantic calls from family members that a male teen with a noose was streaming on Facebook Live that he was going to hang himself in an abandoned factory building, it was thought to be the Remington Shot Tower or one of the empty Remington buildings. Many frantic family members arrived at the scene. Firefighters were called to force entry to the complex and first responders found nothing. It was then thought the teen was headed to Fairfield. Bridgeport Police continued searching for the teen and located him safe and sound a short time later near Arctic Street. The teen was transported to Bridgeport Hospital for the care he needs. How about some likes for the Bridgeport Police for not giving up and locating him?? Way to go!

Noticias de Bridgeport: La policía de Bridgeport localizaron a un adolescente que quería suicidarse

10:35pm – #Bridgeport CT – La policía de Bridgeport localizaron a un adolescente que quería suicidarse y lo encontraron a tiempo. La policía comenzó a recibir llamadas desesperados de miembros de la familia que un adolescente varón con una soga en el cuello, estaba transmitiendo en Facebook Live que iba a ahorcarse en una fábrica abandonada. Pensó que era el edificio Remington Shot Tower o uno de los edificios de Remington vacíos. Muchos miembros de la familia desesperados llegaron a la escena. Los bomberos forzaron la puerta y los especialistas de emergencia no encontraron nada. Entonces se pensó que el adolescente se fue por Fairfield. La policía de Bridgeport continuó buscando al adolescente y lo encontraron cerca de la Calle Arctic. El adolescente fue transportado al hospital de Bridgeport por el cuidado que necesita. ¿Qué tal algunos “LIKES” para la policía de Bridgeport por no renunciar y lograron a localizarlo? ¡Bien hecho!