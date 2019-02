Bridgeport News: Police Investigate A Homicide

#Bridgeport CT– Earlier tonight Bridgeport Police were called to area behind the fire station on Boston Avenue for shots fired. Police found shell casings and some blood but no body. The body was found further down near Helen Street near the playground at Luis Munoz Marin Elementary School where EMS pronounced the man dead.

Noticias de Bridgeport: la policía investiga un asesinato

#Bridgeport CT – Esta noche la policía de Bridgeport fue llamada a la zona detrás de la estación de bomberos de la Avenida Boston para disparos. La policía encontró balas y sangre, pero ningún cuerpo. El cuerpo fue encontrado más abajo cerca de la calle Helen cerca del parque infantil en la escuela primaria Luis Muñoz Marin donde especialista de emergencia pronunció al hombre muerto.