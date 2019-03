2019-03-27 @ 8:45pm–#Bridgeport CT–The Citgo Gas Station at 547 North Avenue was just robbed at gunpoint. The suspect fled behind the Taco Bell on foot.

Noticias de Bridgeport: Robo

2019-03-27 @ 8:45pm-#Bridgeport CT- La estación de gasolina CITGO en la 547 Avenida North fue robada y usaron pistola. El sospechoso huyó detrás del Taco Bell a pie.