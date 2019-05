Beacon Falls News: Attempted Bank Robbery

POLICE UPDATE: Beacon Falls, CT (May 14, 2019): Beacon Falls, CT (May 14, 2019): On Tuesday, May 14, 2019, at approximately 1:30 p.m., Troopers from Troop I-Bethany and Officers from the Beacon Falls Police Department were dispatched to the report of a bank robbery which occurred at the Liberty Bank located at 127 South Main Street in the town of Beacon Falls. The suspect, as seen in the attached photograph is described as a light-skinned Hispanic male wearing a dark-colored North Face brand jacket, a dark-colored knit-style cap and eyeglasses. This suspect is reported to have entered the bank and demanded money from a teller. The teller turned over an unknown amount of money before the suspect fled the area in an unknown direction.

Troopers and local officers have secured the bank and are checking the surrounding area. A K9 track is also being conducted. Detectives from Central District Major Crime Squad (CDMCS) are responding to the scene and will be assisting in this investigation. As always, anyone with information is urged to contact Troop I-Bethany at 203-393-4200 in reference to case number 1900230943. The Connecticut Bankers Reward Association will provide a cash reward to anyone that leads to the identity and arrest of this suspect. Contact 9-1-1if immediate attention is necessary.

2019-05-14 @ 1:36pm–#Beacon Falls CT– Radio reports of an attempted bank robbery at South Main Street and Route 42. Google Maps indicate that would be Liberty Bank. Police are looking for a Hispanic male wearing glasses, black hoodie and black hat.

Noticias de Beacon Falls: Robo

2019-05-14 @ 1:36pm – #Beacon Falls CT – radio informa de un intento de robo a un banco en South Main Street y Route 42. Google Maps indica que se trata de Liberty Bank. La policía busca un hombre hispano con gafas, capucha negra y gorra negra.

ACTUALIZACIÓN policial: Beacon Falls, CT (14 de mayo de 2019): Beacon Falls, CT (14 de mayo de 2019):

Aproximadamente 1:30 p.m., los soldados de la tropa I-Bethany y los oficiales del Departamento de policía de Beacon Falls fueron enviados al reporte de un robo bancario que ocurrió en el Liberty Bank, ubicado en 127 South Main Street en la ciudad de Beacon Falls. El sospechoso, como se ve en la fotografía adjunta, se describe como un macho hispano de piel clara que llevaba una chaqueta de marca North Face de color oscuro, una gorra y anteojos de color oscuro de estilo punto. Se informa que este sospechoso entró en el Banco y exigió dinero a un cajero. El cajero entregó una cantidad desconocida de dinero antes de que el sospechoso huyera de la zona en una dirección desconocida.

Los soldados y los oficiales locales han asegurado el Banco y están revisando el área circundante. También se está llevando A cabo una pista K9. Los detectives de la brigada criminal mayor del distrito central (CDMCS) están respondiendo a la escena y estarán asistiendo en esta investigación. Como siempre, cualquier persona con información se insta a ponerse en contacto con Troop I-Bethany en 203-393-4200 en referencia al caso número 1900230943. La Asociación de recompensa de banqueros de Connecticut proporcionará una recompensa en efectivo a cualquier persona que conduzca a la identidad y arresto de este sospechoso. Comuníquese con 9-1-1Si se necesita atención inmediata.