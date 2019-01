11:45pm–#Bridgeport CT– A one-car crash I-95 southbound near exit 28 with injuries. Also, a little further is a tractor-trailer leaking fuel.

11:45pm–#Bridgeport CT–Un choque con dos carros en I-95South cerca de la salida 28 con lesiones. Y también, un poco más adelante un tractor está botando combustible.