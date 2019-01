3:30pm–#Bridgeport CT– An ambulance was rear-ended on North Avenue just past Norman Street. The “step up” is stuck up on the bumper of the ambulance. There was no reported injuries. Expect delays in the area.

Noticias de Bridgeport: Un accidente con una amblancia.

3:30pm–#Bridgeport CT–Una carro le dio a una ambulancia por de atrás en la Avenida North y la la calle Norman. El pedazo del carro está atascado en la ambulancia. No hubo lesiones reportadas. Esperan retrasos en el área