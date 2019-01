11:44am–#Bridgeport CT– The People’s Bank inside Stop and Shop at 1245 Fairfield Avenue was robbed again.

Noticias de Bridgeport: Un Robo de Banco

11:44am–#Bridgeport CT—El Peoples Bank adentro de Stop and Shop en la 1245 Avenida Fairfield fue robado de nuevo.