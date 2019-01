2:50pm–#Bridgeport CT– A man was shot in the 700 block of William Street. The man appeared to be alert and conscious. Detectives are now on the scene investigating.

Noticias de Bridgeport: Hombre herido en tiroteo

2:50pm–#Bridgeport CT–Un hombre fue herido en la 700 calle de William. El hombre parecía estar alerto y consciente. Los detectives están investigando la escena.