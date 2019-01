3:11pm–#Bridgeport CT– Reports of shots fired on Revere Street, a blue car was seen fleeing the scene. So far, no one or anything reported hit.

This news report is made possible by:

Noticias de Bridgeport: Tiroteo

3:11pm – #Bridgeport CT –Disparos en la calle Revere. Un testigo vio un carro azul huyendo de la escena. Hasta ahora, nada ni nadie se ha reporto herido.