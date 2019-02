Bridgeport News: Pedestrian Hit

3:09pm–#Bridgeport CT– A pedestrian was reported hit on Capital Avenue near Madison Avenue. When first responders arrived they discovered the car also hit a utility pole, also injuring the driver and passenger. Traffic was significantly backed up in the area as a result.

Noticias de Bridgeport:P eatón fue golpeado

3:09pm – #Bridgeport CT – Un peatón fue golpeado en la Avenida Capital cerca de la Avenida Madison. Cuando llegaron los especialistas de emergencia descubrieron que el carro también golpeó un poste de la utilidad, también lastimando al conductor y al pasajero. El tráfico fue significativamente atrasado en el área.