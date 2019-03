2019-02-26 @ 5:00pm–#Fairfield CT–#cttraffic– A two car crash with injuries on I-95 southbound near exit 25.

Accidente I-95

2019-02-26 @ 5:00PM – #Fairfield CT – #cttraffic – Un choque de dos carros con lesiones en la I-95 en dirección sur cerca de la salida 25.