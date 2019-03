2019-02-26 @ 5:00pm–#Fairfield CT– A pedestrian has been hit in front of Unquowa School on Stratfield Road.

Noticias de Faifield: Peatón fue golpeado

2019-02-26 @ 5:00PM – #Fairfield CT –Un peatón fue golpeado frente de Unquowa School en Stratfield Road.