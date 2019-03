Stratford News: Shooting Arrest

On 03-10-2019 David Williams, age 39 of Stratford was arrested in connection with a shooting that occurred on Success Avenue in Stratford. The shooting took place on 03- 07-2019. Williams was located with the assistance of the Prince William County Police Department in Virginia. After a standoff which lasted for several hours, Williams was taken into custody. Williams was arrested by warrant and will subsequently be held without bail pending extradition.

Williams will be formally charged with:

Criminal Attempt to Commit Murder

Assault 1 st Degree

Criminal Possession of Ammunition

Weapons in a Motor Vehicle

Reckless Endangerment

Unlawful Discharge of a Firearm

Criminal Possession of A Firearm

This investigation is ongoing at this time. Investigators are asking anyone with further information to contact the Stratford Police Detective Bureau at 203-385-4120.

Noticas de Stratford: Uno arrestado

En 03-10-2019 David Williams, edad 39 de Stratford fue arrestado en relación con un tiroteo que ocurrió en la Avenida Success en Stratford. El tiroteo fue en 03-07-2019. Williams fue localizado con la ayuda del Departamento de policía del Condado de Prince William en Virginia. Después de un enfrentamiento que duró varias horas, Williams fue detenido. Williams fue arrestado por orden judicial y posteriormente lo arrestaron sin fianza hasta la extradición.

Williams será formalmente acusado de:

Intento criminal de cometer homicidio

Asalto 1º grado

Posesión criminal de ballas

Armas en un carro

Peligrosidad temeraria

Descarga ilícita de un arma, pistola

Posesión criminal de un arma, pistola

Esta investigación está en curso en este momento. Los investigadores están pidiendo a cualquiera con más información para comunicarse con la oficina de detectives de la policía de Stratford en 203-385-4120.