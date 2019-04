2019-04-18 @ 3:49pm– A blue and white Yamaha ATV was taken from Richardson Street after a test drive.

Noicias de Bridgeport: Un robo desps de una prueba de manejo

2019-04-18 @ 3:49pm – Una Yamaha ATV azul y blanco fue robada en la calle Richardson después de una prueba de manejo.