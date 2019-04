Bridgeport News: Smoking Outlet

2019-04-17 @ 3:06pm– #Bridgeport CT– Firefighters were called to a smoking outlet in the 300 block of Dover Street. Firefighters report there was no fire in the wall. No word on what it was smoking.

Noticias de Bridgeport: Enchufe electrico con humo

2019-04-17 @ 3:06pm-#Bridgeport CT-Los bomberos fueron llamados porque enchufe eléctrico estaba sacando humo en la 300 calle Dover. Los bomberos informan que no había fuego en la pared. Ni una palabra de lo que estaba fumando el enchufe.