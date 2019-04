2019-04-07 @ 4:39pm–#Fairfield CT–#Southport CT– There were minor injuries reported in a one-car accident at the People’s Bank at 411 Old Post Road. Airbags were deployed after hitting the flagpole.

Noticias de Southport: Carro golpeo asta

2019-04-07 @ 4:39pm – #Fairfield CT – #Southport CT – Hubo lesiones leves reportadas en un accidente de un auto en el People’s Bank en la 411 Old Post Road. Las bolsas de aire fueron desplegadas después de golpear el asta de bandera.