Bridgeport News: 11 Year Old Girl Abducted

2019-05-23–6:40pm–#Bridgeport CT–An eleven year old girl was abducted on Milne Street and dropped off on Lexington Avenue. According to radio reports police are looking for a black male in dreds driving a black SUV or pickup with a cap.

Noticas de Bridgeport: 11 años niña secuestrada

2019-05-23 – 6:40pm – #Bridgeport CT – Una niña de once años fue secuestrada en la calle Milne y la dejaron en la Avenida Lexington. Según los informes de radio, la policía está buscando un hombre negro con rastas en el pelo , conduciendo un SUV negro o una camioneta con una gorra.