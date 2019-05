2019-05-23 @ 9:30pm– #Bridgeport CT– A report of a pedestrian being hit at Kossuth and East Washington Ave another report says East Main. Either way that’s what all the sirens are about.

Noticis de Bridgeport: Peatón golpeado

2019-05-23 @ 9:30pm-#Bridgeport CT-Un informe de un peatón siendo golpeado en Kossuth y East Washington otro informe dice East Main.