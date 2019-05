Bridgeport News: Missing Firearms

2019-05-14 @ 12:40am–#Bridgeport CT– A Priscilla Circle resident reporting to police that after being away for a week, 4-5 firearms are missing from her home. She was supposed to turn them in per a court order according to radio reporsts.

Noticias de Bridgeport: Pistolas robadas

2019-05-14 @ 12:40am – #Bridgeport CT – Un residente de Priscilla Circle reporto a la policía que después de estar ausente por una semana, 4-5 armas de fuego faltan en su casa. Se supone que los entregaría por orden judicial según los reporteros de radio.